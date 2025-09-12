عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 أيلول 2025

A + A -

النهار: لودريان يحمل اتجاهات مشجّعة فرنسية وسعودية... "طحشة" حكومية في قرارات الكهرباء والاتصالات



الأخبار: صندوق النقديشرف على سلسلة الرواتب

إستنفار مع إيران وعين العدو على لبنان وفرض واقع جديد في سوريا

ماذا تبيّت إسرائيل في المستقبل القريب؟

العدوان على قطر... إسرائيل تزيد عدوانها

الجمهورية: "عادت حليمة" في التعيينات

لبنان يدخل عصر الإنترنت الفضائي



اللواء: روزنامة لبنانية إصلاحية بدعم الصندوق تسابق تطورات أيلول

لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان.. وسلام يدين استفزازات الناطق باسم الإحتلال



البناء: مجلس الأمن يدين العدوان على قطر دون أن يسمّي «إسرائيل»… ويدين حماس | هآرتس: بعد قطر تركيا… رداً على محاولة اغتيال بن غفير… ماذا عن أميركا؟ | قمة عربية إسلامية الأحد في الدوحة: هل يتخذ قرار قطع العلاقات بـ«إسرائيل»؟

l'orient le jour: Le Drian, porte-voix du « plein soutien » arabe et international au Liban



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: من دون ذكر إسرائيل... مجلس الأمن يندد بالهجوم على قطر

الأمم المتحدة: الضربات تصعيد خطير صدم العالم

الأنباء الكويتية: عون للودريان: أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل يساعد في استكمال الخطة الأمنية