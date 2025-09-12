living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 أيلول 2025

النهار: لودريان يحمل اتجاهات مشجّعة فرنسية وسعودية... "طحشة" حكومية في قرارات الكهرباء والاتصالات

 

 

 

 


الأخبار: صندوق النقديشرف على سلسلة الرواتب
إستنفار مع إيران وعين العدو على لبنان وفرض واقع جديد في سوريا
ماذا تبيّت إسرائيل في المستقبل القريب؟
العدوان على قطر... إسرائيل تزيد عدوانها

 

 

 

 

الجمهورية: "عادت حليمة" في التعيينات
لبنان يدخل عصر الإنترنت الفضائي

 

 

 


اللواء: روزنامة لبنانية إصلاحية بدعم الصندوق تسابق تطورات أيلول
لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان.. وسلام يدين استفزازات الناطق باسم الإحتلال

 

 

 


البناء: مجلس الأمن يدين العدوان على قطر دون أن يسمّي «إسرائيل»… ويدين حماس | هآرتس: بعد قطر تركيا… رداً على محاولة اغتيال بن غفير… ماذا عن أميركا؟ | قمة عربية إسلامية الأحد في الدوحة: هل يتخذ قرار قطع العلاقات بـ«إسرائيل»؟

 

 

 

 

l'orient le jour: Le Drian, porte-voix du « plein soutien » arabe et international au Liban

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: من دون ذكر إسرائيل... مجلس الأمن يندد بالهجوم على قطر
الأمم المتحدة: الضربات تصعيد خطير صدم العالم

 

 

 

الأنباء الكويتية: عون للودريان: أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل يساعد في استكمال الخطة الأمنية

{{article.title}}
