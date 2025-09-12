أسرار الصحف ليوم الجمعة 12 أيلول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

تراجع التعاون في المجال الاعلامي الى درجة الصفرين بين طرفين كانا حليفين لسنوات.



غمز

أدى تقييد شركة Sterlink الى الترخيص لها على الرغم من اعتراض بعض وزراء الثنائي.



همس

ضرب دوار المتابعين للدبلوماسية الأميركية في لبنان، لجهة حصر الملف بيد السفير توم براك حيث تنتظر عودته الى بيروت ام ترجيح بقاء الملف مع السفيرة اورتاغوس.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحدّث مرجع سياسي لبناني عن ارتباك كبير بين أصحاب خطاب العداء للمقاومة والتحريض على سلاحها كمصدر للخطر على لبنان بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة والتي اعتبرتها دول الخليج رسالة لها جميعاً بالتهديد وإعلاناً لانتقال “إسرائيل” إلى المجاهرة بأن قواعد العلاقات في المنطقة تغيّرت وأن شرط الأمن لأي دولة عربية يبدأ بإعلان الخضوع للمشيئة الإسرائيلية وأن المدى الحيوي للأمن الإسرائيلي يمتدّ من المحيط إلى الخليج وأن الاعتراض السعودي القطري التركي على الدور الإسرائيلي في سورية بلا قيمة لأنه يعتمد على الشكوى لأميركا التي ظهرت في استهداف قطر سنداً بلا شروط لما تفعله “إسرائيل” وسقف ما تقدّمه للعرب هو المجاملة وتطييب الخاطر مقابل المجاهرة بتفهّم الأسباب الإسرائيلية. وعندما تصبح السعودية وتركيا ومصر ودول الخليج تحت منظار التصويب ماذا سيقول من بنى روايته على اعتبار أن مشكلة لبنان بسلاح المقاومة؟

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن توصل إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية برعاية مصرية أسقط سلاح تفعيل آليّة الزناد والعودة للعقوبات من يد الترويكا الأوروبية إلا إذا قررت أوروبا السعي لتمديد الاتفاق قبل انتهاء مدته لتمديد مهلة استعمال آلية الزناد. وهذا يستدعي التفاهم مع إيران على المدّة والحصول على الموافقة الأميركية على هذا التمديد ضمن آلية الخمسة زائد واحداً، وما يعنيه التمديد من تشريع تخصيب اليورانيوم واعتبر أن رعاية مصر إشارة لنجاح إيراني دبلوماسي كما هي إشارة إلى موافقة أميركية أوروبية ضمنية، خصوصاً أن التقديرات حول وظيفة الاتفاق تضع تمكين الوكالة من تحديد القلق الغربي تجاه استخدام إيران مخزونها المخصّب لصناعة سلاح نوويّ مقابل إلغاء مسار آلية الزناد وفتح الباب لتمديد الاتفاق لعدة سنوات أو سنة بسنة بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد ومنعاً لفراغ خطير في هذا المجال.