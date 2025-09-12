الأخبار: فضل شاكر يغادر عين الحلوة؟

A + A -

الأخبار: تجدّد الخلاف بين فضل شاكر وعدد من جيرانه من العناصر الإسلامية المتشدّدة في حي المنشية في عين الحلوة، جرّاء عودته للغناء.

وقد حاول عدد منهم قبل يومين اقتحام منزل شاكر الذي لجأ منذ سنوات إلى مربّع المتشدّدين بعد تواريه عن الأنظار، بسبب «رفض المطرب العائد عن اعتزاله التوقّف عن الغناء واستضافة فنانين وإعلاميين وإشاعة أجواء بعيدة عن الالتزام الديني».

وقالت مصادر إنّ شاكر التقى وفداً من هؤلاء، وتمّ الاتفاق على أن يكمل شاكر إصدار أغنياته التي جهّزها «شرط ألّا يجهّز لأغانٍ جديدة»، وأن «يتراجع عن الأجواء غير الملتزمة وإلا عليه أن يغادر عين الحلوة».

وأشارت المصادر إلى أنّ شاكر «يفكّر بمغادرة المخيم والتواري عن الأنظار في مكان آخر أو تسليم نفسه للقضاء في حال نجحت وساطات في التوصّل إلى تسوية تنتهي بإطلاق سراحه».