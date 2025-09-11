لبناني يقتل زوجته وأولاده ويصيب والدته ثم ينتحر

A + A -

أقدم رجل لبناني يُدعى رمزي محسن همدر (49 عاماً) على ارتكاب جريمة مأسوية في مدينة جوينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، حيث أطلق النار على زوجته إنغريد إيولي أراوجو سيلفا بيريلو (40 عاماً) واثنين من أولادهما القاصرين (15 و11 عاماً)، قبل أن يوجّه السلاح إلى والدته البالغة 65 عاماً ويصيبها بجروح خطرة، ثم ينهي حياته منتحراً بواسطة مسدس من عيار 380.



وأفادت الشرطة العسكرية، بأن همدر كان يملك سجلاً إجرامياً يتضمن جرائم قتل سابقة، والاعتداء على الممتلكات، والسب والقذف، وعدم الامتثال لأوامر قضائية.