إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم!

اشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، الى ان "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أنّ إقرار مشروع الموازنة أمر أساسيّ، وانه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر".

وذكر مرقص بان "رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1".

واعلن ان "مجلس الوزراء أقر الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "Space X"، كما عيّن مجلس الوزراء الهيئة النّاظمة لكلّ من قطاعَي الاتصالات والكهرباء".