living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لودريان "يطمئن" الى خطة حصر السلاح... ومجلس الوزراء يقر تعيين الهيئات الناظمة لكن العبرة في النتائج!

11
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

فيما تستمر مفاعيل التهدئة الحكومية ولو مرحلياً بعد إقرار خطة الجيش، تتواصل زيارات الموفدين الدوليين للمتابعة عن كثب أميركياً وفرنسياً وسعودياً ملف حصر السلاح. وبالتوازي تحاول السلطة اللبنانية أن تعرض "منتوجات" تنفيذها للمطالب، وتقدم المساحيق التجميلية للإصلاح الذي يبقى شكلياً ما لم يطال الجوهر وتحديداً في استعادة الأموال المهربة وإعادة هيكلة المصارف.

ضمن هذا السياق حط في لبنان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي جال على بعبدا والسرايا وعين التينة.
وقد اعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون للودريان عن  امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الاعمار. وقال ان لبنان ماض في انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لانه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلا أساسيا لعملية النهوض الاقتصادي.

وفي السرايا الحكومية أكد رئيس الحكومة نواف سلام للودريان أم القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

وبعد الظهر اقرت الحكومة في جلسة لها تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والإتصالات. وفي وقت كانت قوى سياسية قد أصمّت الآذان بمطلب هذا التعيين لا بل اعتباره حلاً سحرياً، تبقى العبرة في عمل شفاف يؤدي إلى تحصيل حق المواطن اللبناني في الكهرباء والإتصالات، فلا يبقى ذلك مسألة "شك من دون رصيد" أمام المجتمع الدولي.

ميدانياً استمرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية بين عين بعال والبازورية، وكذلك الوادي بين الزرارية وأنصار، وصولاً الى المنطقة الجردية بين جنتا والنبي شيت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout