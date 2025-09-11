living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء البترون في "التيار" تشكر باسيل ومن ساهم في إنجاز بئر حلتا

11
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر البيان التالي:

مع انتهاء أعمال توصيل محطة التحويل الكهربائية للبئر الارتوازي في حلتا، التي نأمل أن تكون العقبة الأخيرة التي جرى تذليلها أمام وصول المياه إلى البلدات المحيطة،
وبعد الأخذ والردّ، بالمباشر أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حول المرجعية التي نجحت في هذا المسعى،
يهمّنا توضيح بعض الحقائق أمام الرأي العام في ما خصّ بئر حلتا:

تمّت المرحلة الأولى (حفر البئر) سنة 2017، على عهد وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وجرى حينها ربط البئر بخط الخدمة الكهربائية 24/24.

مع اندلاع الثورة "الميمونة" سنة 2019 وما استجرّته من انهيار اقتصادي وإداري، تعذّر تأمين التمويل اللازم للبدء بالمرحلة الثانية والأخيرة (التجهيز) من مالية الدولة.

في سنة 2022، وعلى عهد الوزير وليد فياض، وبمسعى مباشر من الوزير جبران باسيل، تمّ تأمين التمويل اللازم من منظمة "اليونيسف". وقام كل الغيارى، مشكورين، في حلتا والجوار، بتذليل العقبات التي كادت تحول دون تنفيذ الأعمال. وقد سارت أعمال الحفر والبناء والتجهيز بمتابعة لصيقة من هيئة القضاء في التيار الوطني الحر ومن قبل معالي الوزير باسيل شخصياً.

إلا أنّ دخول البئر حيّز العمل تأخّر بسبب معوّقات إدارية ترافقت مع تغيير وزاري، ما حال دون التجهيز الفوري للبئر بمحطة تحويل كهربائية.

ومع اشتداد الأزمة المائية هذا الصيف، لم يُوفّر الوزير باسيل جهداً أو مسعى في الحثّ على تركيب محطة التحويل، وكان آخرها اجتماعه بتاريخ 28 حزيران 2025 مع مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الأستاذ خالد عبيد، حيث تمّ الوعد بتركيب المحطة في القريب العاجل.


أما وقد أثبتنا أعلاه من كان في أصل المشروع فكرةً وتنفيذاً، وهذا مسار لا تختصره مراجعة من هنا أو مكالمة هاتفية عابرة من هناك، ولأنّ همّنا في التيار الوطني الحر كان دائماً إيصال الخدمة إلى أهلنا من دون تمييز ومن دون تطبيل وتزمير،
فإنّنا نمتنع عن الانحدار إلى مستوى مهاترات حول "من وضع حبّة الفاكهة الأخيرة على قالب الحلوى"، مع بقائنا على يقين بهوية من حضّره مواداً وتصنيعاً.

وإذ تتقدّم هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر بجزيل الشكر من معالي الوزير جبران باسيل، فإنّها تشكر أيضاً كل من ساهم في تذليل آخر العقبات، لمصلحة ارتواء أبناء منطقتنا على مختلف انتماءاتهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout