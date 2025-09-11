هيئة قضاء البترون في "التيار" تشكر باسيل ومن ساهم في إنجاز بئر حلتا

A + A -

صدر عن هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر البيان التالي:

مع انتهاء أعمال توصيل محطة التحويل الكهربائية للبئر الارتوازي في حلتا، التي نأمل أن تكون العقبة الأخيرة التي جرى تذليلها أمام وصول المياه إلى البلدات المحيطة،

وبعد الأخذ والردّ، بالمباشر أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حول المرجعية التي نجحت في هذا المسعى،

يهمّنا توضيح بعض الحقائق أمام الرأي العام في ما خصّ بئر حلتا:

تمّت المرحلة الأولى (حفر البئر) سنة 2017، على عهد وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وجرى حينها ربط البئر بخط الخدمة الكهربائية 24/24.

مع اندلاع الثورة "الميمونة" سنة 2019 وما استجرّته من انهيار اقتصادي وإداري، تعذّر تأمين التمويل اللازم للبدء بالمرحلة الثانية والأخيرة (التجهيز) من مالية الدولة.

في سنة 2022، وعلى عهد الوزير وليد فياض، وبمسعى مباشر من الوزير جبران باسيل، تمّ تأمين التمويل اللازم من منظمة "اليونيسف". وقام كل الغيارى، مشكورين، في حلتا والجوار، بتذليل العقبات التي كادت تحول دون تنفيذ الأعمال. وقد سارت أعمال الحفر والبناء والتجهيز بمتابعة لصيقة من هيئة القضاء في التيار الوطني الحر ومن قبل معالي الوزير باسيل شخصياً.

إلا أنّ دخول البئر حيّز العمل تأخّر بسبب معوّقات إدارية ترافقت مع تغيير وزاري، ما حال دون التجهيز الفوري للبئر بمحطة تحويل كهربائية.

ومع اشتداد الأزمة المائية هذا الصيف، لم يُوفّر الوزير باسيل جهداً أو مسعى في الحثّ على تركيب محطة التحويل، وكان آخرها اجتماعه بتاريخ 28 حزيران 2025 مع مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الأستاذ خالد عبيد، حيث تمّ الوعد بتركيب المحطة في القريب العاجل.



أما وقد أثبتنا أعلاه من كان في أصل المشروع فكرةً وتنفيذاً، وهذا مسار لا تختصره مراجعة من هنا أو مكالمة هاتفية عابرة من هناك، ولأنّ همّنا في التيار الوطني الحر كان دائماً إيصال الخدمة إلى أهلنا من دون تمييز ومن دون تطبيل وتزمير،

فإنّنا نمتنع عن الانحدار إلى مستوى مهاترات حول "من وضع حبّة الفاكهة الأخيرة على قالب الحلوى"، مع بقائنا على يقين بهوية من حضّره مواداً وتصنيعاً.

وإذ تتقدّم هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر بجزيل الشكر من معالي الوزير جبران باسيل، فإنّها تشكر أيضاً كل من ساهم في تذليل آخر العقبات، لمصلحة ارتواء أبناء منطقتنا على مختلف انتماءاتهم.