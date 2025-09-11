عناوين الصحف ليوم الخميس 11 أيلول 2025

النهار: دعم الجيش ومؤتمر الإعمار في جولة لودريان... الحكم والحكومة: القطار انطلق ولا عودة للوراء
الأخبار: ربع الحضانات لا تستوفي الشروط
قاسم: إنسوا قصة حصرية السلاح
أميركا- إسرائيل... فلتكن حربًا أبديةً!
الجمهورية: إسرائيل تهدد كل الساحات
دول الخليج تشكك بالحماية الخارجية
اللواء: تأكيد سعودي على دعم الاستقرار.. ولودريان في الرياض قبل بيروت
سلام: لا عودة إلى الوراء والجيش موضع ثقة.. وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك اليوم
البناء: رسائل ترامب ونتنياهو للخليج وتركيا… واتفاق إيران ووكالة الطاقة برعاية مصر | قاسم: نقف مع قطر والمقاومة خط الدفاع عن المنطقة… وتجاوزنا قطوع 5 و7 آب | إعلان شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إضراباً عالميّاً عن الطعام في 16 و23 أيلول
l'orient le jour: Pourquoi la frappe d’Israël au Qatar est un tournant pour les pétromonarchies du Golfe
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مصابون من قادة «حماس» أحدهم حالته خطيرة
قالت إن الحركة تُجمع على استكمال التفاوض رغم الاستهداف الإسرائيلي في قطر
الأنباء الكويتية: رئيس الحكومة: حصرية السلاح انطلقت ولن تعود إلى الوراء
وزير العدل عادل نصار لـ «الأنباء»: المفاوضات مع سورية مسارها طويل