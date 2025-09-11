living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 11 أيلول 2025

11
SEPTEMBER
2025
النهار: دعم الجيش ومؤتمر الإعمار في جولة لودريان... الحكم والحكومة: القطار انطلق ولا عودة للوراء

 

 

 


الأخبار: ربع الحضانات لا تستوفي الشروط
قاسم: إنسوا قصة حصرية السلاح
أميركا- إسرائيل... فلتكن حربًا أبديةً!

 

 

 


الجمهورية: إسرائيل تهدد كل الساحات
دول الخليج تشكك بالحماية الخارجية

 

 

 

اللواء: تأكيد سعودي على دعم الاستقرار.. ولودريان في الرياض قبل بيروت
سلام: لا عودة إلى الوراء والجيش موضع ثقة.. وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإدارة الجمارك اليوم

 

 

 

البناء: رسائل ترامب ونتنياهو للخليج وتركيا… واتفاق إيران ووكالة الطاقة برعاية مصر | قاسم: نقف مع قطر والمقاومة خط الدفاع عن المنطقة… وتجاوزنا قطوع 5 و7 آب | إعلان شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين إضراباً عالميّاً عن الطعام في 16 و23 أيلول

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi la frappe d’Israël au Qatar est un tournant pour les pétromonarchies du Golfe

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مصابون من قادة «حماس» أحدهم حالته خطيرة
قالت إن الحركة تُجمع على استكمال التفاوض رغم الاستهداف الإسرائيلي في قطر

 

 

 


الأنباء الكويتية: رئيس الحكومة: حصرية السلاح انطلقت ولن تعود إلى الوراء
وزير العدل عادل نصار لـ «الأنباء»: المفاوضات مع سورية مسارها طويل

