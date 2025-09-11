living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الخميس 11 ايلول 2025

اللواء: أسرار

لغز
يدور نقاش بالأرقام، وبالتنسيق مع صندوق النقد في ما خص التحسينات التي يمكن أن تطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، مع الإقرار بالظروف المالية الضاغطة.


غمز
يؤكد مصدر على اطلاع على التنسيق بين دولتين عربيتين جارتين، أن الثقة تترسخ لمعالجة ملفات السجناء والمفقودين عبر القنوات الرسمية وبالطرق القانونية..


همس

لم يُخفِ دبلوماسي مخضرم تبدُّل المزاج العربي من أداء دولة كبرى، بعد الهجمات الإسرائيلية على الدوحة..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر خليجية إن هناك اتجاهاً للدعوة إلى عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تداعيات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطر على أمن الدول الخليجية وإن الضغوط الأميركية تستهدف منع التداول بخيار تجميد العلاقات مع كيان الاحتلال سياسياً واقتصادياً إلى حين انتهاء الحرب على غزة ووقف الاعتداءات على سورية ولبنان. وهذا الخيار الذي يستبعد كثيرون تجرؤ دول الخليج على اعتماده تقول المصادر إنه قيد نقاش جدّي بين قادة الدول الخليجية خصوصاً أن كلام رئيس حكومة الكيان عن “إسرائيل” الكبرى أثار مخاوف حقيقية في دول الخليج وشعورها بأنّها ليست بمنأى عن الأطماع الإسرائيلية بينما قطعت الاعتداءات على سورية ومستواها التصاعدي الطريق على الرواية التي تقول إن الاستهدافات الإسرائيلية ترتبط بمصادر التهديد، خصوصاً بين تنظيمات لا تربطها علاقات جيدة بدول الخليج مثل حزب الله وحركة حماس وأنصار الله في اليمن، ويأتي استهداف سورية في ظل الحكم الجديد لينسف هذه الرواية من جذورها.

 

كواليس

تقول مصادر إقليمية إن ما يجري في المنطقة يستدعي مواجهة تنطلق من معايير الأمن الإقليمي، حيث لم يعُد هناك شك بأن الاستهداف الإسرائيلي يستدعي تفاهمات سعودية مصرية تركية إيرانية تُعيد هندسة ساحات التصادم، خصوصاً في سورية واليمن وتنسّق سياساتها في العراق بصورة تحصّن مشروع نهوض الدولة العراقية والسلم الأهلي في العراق وتزيل الألغام من لبنان بصورة تعيد إنتاج غالبية سياسية قادرة على حماية السلم الأهلي وتحصين البلد بوجه مخاطر الفتن. وتقول هذه المصادر إن تغليب هذه الدول الإقليمية الكبرى لحسابات المصالح العليا على الخصومات التي تبيّن أنها صغيرة أمام حجم التوحش والتغول في حركة كيان الاحتلال بدعم أميركي مفتوح لا يقيم اعتباراً لحلفائه التاريخيين، خصوصاً في السعودية وتركيا عندما يستدعي الأمر ضبط التوحش الإسرائيلي.

{{article.title}}
