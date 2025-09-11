الأنباء الكويتية: سحب السلاح الفلسطيني

A + A -

الأنباء الكويتية: ارتفعت حرارة الاتصالات حول موضوع سحب السلاح الفلسطيني من كل المخيمات في لبنان، من خلال الاجتماع في السرايا بين رئيس لجنه الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، وممثل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي. ويكتسب هذا اللقاء أهمية خصوصا أن «حماس» تمثل الثقل من حيث امتلاك السلاح، وانخراطها في هذه العملية سيسهم بشكل كبير في طي هذه الصفحة والدفع بقوة نحو الخواتيم السعيدة، وبالتالي قد تفتح عصرا جديدا نحو لبنان الدولة ذات السيادة وهذا أمر افتقدته الدولة اللبنانية على مدى عقود عدة.