غادة عون: مكافحة الفساد ليست جوائز... فرجاء احترام الحقيقة والواقع!

كتبت القاضية غادة عون عبر "أكس":

مكافحة الفساد ليست جوائز تغدق من هنا وهناك ؛ مكافحة الفساد ما بدها جوائز هي تكون في الواقع والحقيقة او لا تكون ؛مكافحة الفساد تعني ان يكون عند القاضي الجرأة ليتصدى لمنظومة الفساد يللي صار لها اكثر من أربعين سنة تسرق وتهتك وتتحكم بهذا البلد الى ان افقرته واهلكت شعبه :مكافحة الفساد تظهر عندما يحاولون قتلك معنويا كقاض او طردك من القضاء لأنك تجرأت على المنظومة، وحاولت اعطاء المظلوم حقه بوجه مافيا المصارف، مكافحة الفساد تعني انك تتمكن من كشف سرقات وتبييص اموال بمليارات الدولار ويحاولون طمس الحقيقة ووقف الدعاوى باساليب احتيالية شتى في وقت ترفض السلطة الحاكمة ارسال طلب معونة قضائية لمعرفة مصير الاربع مليار دولار في ملف مكتف او ال٨ مليار $ في ملف اوبتموم والشعب الفقير يغرق تحت وطأة الجوع والعوز .وقضايا اخرى كثيرة لن أخوض بها الان .....;مكافحة الفساد تعني ان يحاولوا ايقافك بشتى الطرق وتكبيلك حتى لا تتمكن من متابعة الدعاوى كما فعل المدعي العام التمييزي الحالي الذي لم يتوان الحكم الحالي وللاسف من تثبيته !!!!!؛ مكافحة الفساد تعني انك تعرض حياتك للخطر وأحيانا تؤخذ منك وتقتل جسديا كما حصل مع القاضي الكبير الإيطالي جيوفاني فالكوني .فرجاء شوية احترام للحقيقة والواقع