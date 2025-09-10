مرتضى:" ..إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ هذا الحقير "!

A + A -

كتب الصحافي الاستقصائي رضوان مرتضى عبر صفحته ما يلي :" الوقِح محيي الدين حسنة ظهر في مقابلة تلفزيونية على قناة “الجديد”، مُنح خلالها عشرين دقيقة من الهواء ليتحدّث عن براءته. هذا العميل الوقح، حتى محكمة التمييز العسكرية، ومع كلّ الوساطات التي بُذلت لإخراجه من السجن، لم تتمكّن من تبرئته، بل أدانته مكتفية بمدة توقيفه (٢٢ شهراً)، علماً أنّ المحكمة العسكرية كانت قد قضت بسجنه خمس عشرة سنة. أدعو جميع ضحايا "البيجرز" وعائلاتهم وقيادة حزب الله إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ هذا الحقير. وأنا سأضع بين أيديهم التقارير التي تُثبت أنّ تردّدات "البيجرز" والاتصالات كانت من ضمن الداتا التي أرسلها إلى مشغّله."