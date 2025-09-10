living cost indicators
إليكم طقس الأيام المقبلة!

10
SEPTEMBER
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال  العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الخميس فيتحول الى حار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث ترتفع درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل.
الخميس:  
قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات  وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الجمعة:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر.
السبت:  
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 75 %.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي:  758 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   6,18
-ساعة غروب الشمس:  18,51

