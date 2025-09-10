living cost indicators
"إخطار غامض ومتأخر".. هذا ما حصل قبل الهجوم على قطر!

10
SEPTEMBER
2025
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، إن إسرائيل أخطرت الجيش الأميركي ببعض خطط العمل العسكري قبل هجومها على قطر.

واعتبرت "واشنطن بوست"، أن البيت الأبيض والبنتاغون قدما جدولا زمنيا معقدا وغير واضح إلى حد ما بشأن الإخطار بضربة يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل أخطرت الجيش الأميركي ببعض خطط العمل العسكري قبل الضربة، لكن الإخطار كان "غامضا" ولم يذكر أهدافا أو مواقع.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حول تفاصيل المحادثات الداخلية، بأنه بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه تحديد المواقع المحتملة، فإن الإخطار الإسرائيلي كان "شحيحا ومتأخرا جدا" لاتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقال ترامب لصحافيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".

وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأميركية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على الدوحة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع قائلا: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه وجه "المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة".

وشدد على أنه أكد للقطريين "أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم".

واختتم قائلا إن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

من جانبه، قال نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".

وذكر نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا: "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي فإنه نفذ بالتعاون مع جهاز "الشاباك" ضربة جوية ضد ما وصفه بـ"القيادة الحمساوية في الخارج"، مؤكدا أن المستهدفين "قادوا أنشطة حماس لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

ولفت البيان إلى أن الغارة سبقتها "خطوات لتجنب إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخبارية إضافية".

 

 

 

Skynews
{{article.title}}
