عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيلول 2025

النهار: مؤشرات مشجعة خارجياً وداخلياً تواكب الخطة... سلام لـ"النهار": حان الوقت لتقديم الدعم للجيش
الأخبار: هل تلزم الحكومة nbn- lbc- mtv و"الجديد" بالسعر الحقيقي؟
"تلفزيونات العفة" تتهرب من الضريبة
إسرائيل للعرب: لا حرمة لأحد
اللواء: تضامن لبناني واسع مع قطر.. ودعوة لموقف رادع للعدوانية الإسرائيلية
لبنان على سكة التعاون الرئاسي.. وسلام: ملتزمون بالبيان الوزاري وحزب الله منح الحكومة الثقة
البناء: محاولة إسرائيلية فاشلة بإجازة أميركية لاغتيال فريق حماس التفاوضي في الدوحة | ترامب ونتنياهو يوجهان للخليج رسالة تؤكد أنهم أهداف إسرائيلية رغم التطبيع | اليوم تنطلق الدعوة لإضراب عالميّ عن الطعام يوم 16 أيلول في دار الندوة
الجمهورية: إسرائيل تغتال "حلّ غزة"
لبنان يتضامن ويدين... إستهداف الدوحة
l'orient le jour: Frappe inédite d’Israël sur le Qatar, un choc pour les pays du Golfe
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تقصف «حماس» في الدوحة... وتصيب المفاوضات
قيادة الحركة تنجو... وقطر تستنكر العدوان >نتنياهو يتوعّد... وترمب يتحفظ
الأنباء الكويتية: نواف سلام من عين التينة: لا شيء اسمه إستراتيجية دفاعية