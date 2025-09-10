عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 أيلول 2025

A + A -

النهار: مؤشرات مشجعة خارجياً وداخلياً تواكب الخطة... سلام لـ"النهار": حان الوقت لتقديم الدعم للجيش



الأخبار: هل تلزم الحكومة nbn- lbc- mtv و"الجديد" بالسعر الحقيقي؟

"تلفزيونات العفة" تتهرب من الضريبة

إسرائيل للعرب: لا حرمة لأحد



اللواء: تضامن لبناني واسع مع قطر.. ودعوة لموقف رادع للعدوانية الإسرائيلية

لبنان على سكة التعاون الرئاسي.. وسلام: ملتزمون بالبيان الوزاري وحزب الله منح الحكومة الثقة



البناء: محاولة إسرائيلية فاشلة بإجازة أميركية لاغتيال فريق حماس التفاوضي في الدوحة | ترامب ونتنياهو يوجهان للخليج رسالة تؤكد أنهم أهداف إسرائيلية رغم التطبيع | اليوم تنطلق الدعوة لإضراب عالميّ عن الطعام يوم 16 أيلول في دار الندوة



الجمهورية: إسرائيل تغتال "حلّ غزة"

لبنان يتضامن ويدين... إستهداف الدوحة

الديار: «اسرائيل» تكسر الخطوط الحمراء في عدوان غير مسبوق على قطر

التبريد اللبناني: ضبط للتوازنات ام فرض لوقائع جديدة؟

تشرين الاول بداية مرحلة صعبة والسراي «متخوف»

l'orient le jour: Frappe inédite d’Israël sur le Qatar, un choc pour les pays du Golfe



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تقصف «حماس» في الدوحة... وتصيب المفاوضات

قيادة الحركة تنجو... وقطر تستنكر العدوان >نتنياهو يتوعّد... وترمب يتحفظ

الأنباء الكويتية: نواف سلام من عين التينة: لا شيء اسمه إستراتيجية دفاعية