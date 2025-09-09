حمدان: ندين الهجوم الإرهابي على العاصمة القطرية الدوحة

A + A -

أدان العميد مصطفى حمدان، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الهمجي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وقال عبر منصة "إكس"، مخاطبًا اللبنانيين: "اتصل معلم أورتاغوس وبرّاك ترامب بالقيادة القطرية وأبلغها أن الاعتداء الإسرائيلي على السيادة والكرامة الوطنية القطرية باستخدام الطائرات والقنابل الأميركية لن يتكرر".

وأشار العميد حمدان إلى أن الولايات المتحدة لا تحمي سيادة الدول، بل تسهم في الاعتداء عليها للحفاظ على أمن إسرائيل، محذرًا اللبنانيين من الاعتماد على واشنطن، ومشدّدًا على ضرورة التعلم من ما جرى، بأن "واشنطن لا تحمي أحد".