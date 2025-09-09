البستاني: خطوة مهمة بتفتح الباب قدّام استمرارية المشروع

A + A -

كتبت النائب ندى البستاني عبر صفحتها ما يلي :" بالرغم من كل الصعوبات والتأجيلات يللي مرّت فيها المشاريع الإنمائية بلبنان بسبب الخلافات السياسية ونقص التمويل، اليوم عم نرجع نشوف بادرة أمل. مشروع توسيع أوتوستراد جونية، يللي انطلق سنة ٢٠١٩ بعهد الرئيس ميشال عون وتوقف بعد ١٧ تشرين وتداعياتو، رجع عالسكة الصح مع تأكيد وزير الأشغال العامة فايز رسامني تأمين التمويل لإعادة استئناف الأعمال.



خطوة مهمة بتفتح الباب قدّام استمرارية المشروع، يللي بيحلّ مشكلة مزمنة لأهالي كسروان–الفتوح وبيفيد كل اللبنانيين. منتشكر وزير الأشغال على متابعتو للملف يللي ناقشتو معه بلجنة الأشغال النيابية، ومنشدّ عإيدو ومنتمنى نشوف الأشغال عم تنطلق قريبًا."