مرقص بعد مجلس الوزراء: سلام اعلن التضامن مع قطر وتلقى رسائل ايجابية حول جلسة 5 ايلول

اشار وزير الاعلام المحامي بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية، الى ان "رئيس الحكومة نواف سلام، كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول، وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية، وان الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب".

ولفت الى ان "وزير الطاقة قدم تقريرا عن وضع الكهرباء، وأشار إلى عوامل تحسن الوضع في التغذية ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء".

واشار الى ان "الرئيس سلام أعلن التضامن مع دولة قطر الشقيقة".