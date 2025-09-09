living cost indicators
الرئيس عون دان العدوان الاسرائيلي على الدوحة

9
SEPTEMBER
2025
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف بعد ظهر اليوم مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" يتولون إدارة المفاوضات لأنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد  للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

 وقال الرئيس عون أن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة ، يندرج في سلسلة الإعتداءات ‏ التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها ، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة.

 وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعبا ًووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين  والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام  في المنطقة ووضح حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق .

{{article.title}}
