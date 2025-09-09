قتل عنصر قوى أمن ومطلوب بعدّة جرائم... في قبضة القوى الأمنيّة!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

1- في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 2-9-2025، حول وجود شخص في محلّة صبرا، مطلوب للقضاء بجرمَي إطلاق نار وتسبّب بقتل عنصر في قوى الأمن الدّاخلي، ومحاولة قتل.

وبنتيجة المتابعة الفوريّة، تمّ رصده في المحلّة المذكورة من قبل دوريّة من المفرزة، حيث عملت على الإِطباق عليه وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى:

ح. ز. (مواليد عام 2007، لبناني)

2- كذلك، كانت المفرزة المذكورة قد أوقفت، عند منتصف ليل تاريخ 26-8-2025، شخصًا في محلّة السّعديات، على متن درّاجة آليّة نوع بارت من دون تسجيل، وضبطت معه حبوب مخدّرة ومسدّسَين حربيّيَن عيار 9 ملم من دون ترخيص، ويدعى:

و. ب. (مواليد عام 2000، لبناني)

تمّ تسليم الموقوفَين والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.