طرابلسي: رؤية وخيارات التيار الوطني الحر كانت صائبة

A + A -

أكد النائب إدغار طرابلسي أنه يجب حماية لبنان وتنظيف الساحة من السلاح غير اللبناني والحكومة مطلوب منها الكثير.

وأسف طرابلسي لما حصل منذ حرب الاسناد حتى اليوم، معنبراً أن رؤية وخيارات التيار الوطني الحر كانت صائبة.

وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، الى أن ما سلم من سلاح فلسطيني هو "خردة" وأن هذا السلاح مدعوم خارجيا وأنه لن يسلم الّا بقرار خارجي.

وفي سياق آخر، أعلن طرابلسي أن المدارس تتلقى مساعدات كبيرة من الدولة وأن كل مدرسة تستفيد أقله بـ٤٠٪ من تقديمات الدولة، لافتا الى أنه مع ذلك، ترفض المدارس سلطة الدولة عليها.

وأشار طرابلسي الى أن لوزارة التربية سلطة على موازنات المدارس، معتبرا أن المؤسسات التربوية ترفض التدقيق المالي، ومطالبا اياها بأن تكون أكثر شفافية.

وقال: "نعمل على ايفاد أهالي الطلاب مسبقا بالأقساط السنوية كي لا يوضعوا تحت الامر الواقع في وقت قد لا يستطيعون دفعها".

وأضاف أن المدارس الخاصة باتت تجارية وتجردت من رسالتها، مشددا على وجوب تطبيق القانون بحق المدارس المخالفة.