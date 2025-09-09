living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي: رؤية وخيارات التيار الوطني الحر كانت صائبة

9
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب إدغار طرابلسي أنه يجب حماية لبنان وتنظيف الساحة من السلاح غير اللبناني والحكومة مطلوب منها الكثير.

وأسف طرابلسي لما حصل منذ حرب الاسناد حتى اليوم، معنبراً أن رؤية وخيارات التيار الوطني الحر كانت صائبة.

وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، الى أن ما سلم من سلاح فلسطيني هو "خردة" وأن هذا السلاح مدعوم خارجيا وأنه لن يسلم الّا بقرار خارجي.

وفي سياق آخر، أعلن طرابلسي أن المدارس تتلقى مساعدات كبيرة من الدولة وأن كل مدرسة تستفيد أقله بـ٤٠٪ من تقديمات الدولة، لافتا الى أنه مع ذلك، ترفض المدارس سلطة الدولة عليها.

وأشار طرابلسي الى أن لوزارة التربية سلطة على موازنات المدارس، معتبرا أن المؤسسات التربوية ترفض التدقيق المالي، ومطالبا اياها بأن تكون أكثر شفافية.

وقال: "نعمل على ايفاد أهالي الطلاب مسبقا بالأقساط السنوية كي لا يوضعوا تحت الامر الواقع في وقت قد لا يستطيعون دفعها".

وأضاف أن المدارس الخاصة باتت تجارية وتجردت من رسالتها، مشددا على وجوب تطبيق القانون بحق المدارس المخالفة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout