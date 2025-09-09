Visita de Aoun y Bassil a Kfardebian y al presidente del «Movimiento Patriótico Libre": Keserwan se resiste a la abolición y rechaza el pensamiento único

A + A -

El presidente Michel Aoun y el presidente del movimiento patriótico libre, el diputado Gebran Bassil, visitaron la localidad de Kfarzebian. La visita comenzó con la colocación por parte del presidente Aoun de una corona de laurel ante el monumento conmemorativo del mártir Ronald Salama, que fue asesinado el 13 de octubre de 1990.

A continuación, el presidente Aoun y el diputado Bassil asistieron a la misa en la iglesia de Mar Afram en Kfarzebian, en presencia de la diputada Nada al-Bustani y el exdiputado Roger Azar, el vicepresidente del movimiento para asuntos administrativos, Ghassan Khoury, y varias personalidades de la región. A continuación, se trasladaron al jardín del presidente Michel Aoun en Faqra, donde Aoun plantó un cedro.

La visita concluyó con un almuerzo en honor de Aoun y Bassil en la casa del alcalde de Baqaatouta, Raymond Al-Haj, y de los alcaldes y personalidades de Keserwan y los cuadros del "movimiento" y la autoridad judicial de Keserwan en el "movimiento".

Discurso de Bassil

El presidente del Movimiento pronunció un discurso en el que señaló: "Nos encontramos en una zona que podría denominarse la capital del turismo de invierno y que, por supuesto, también tiene una gran importancia en el turismo de verano, y Keserwan, que se rebela contra todo, y esta es la majestuosa Kfarbian y, por supuesto, cuando hablamos de Jerd Keserwan, hablamos de Harajel, Miruba, Faria, Baqatuta y todo el Jerd". Añadió que "esta cordillera de Keserwan, que bajó la campana de Daraya al palacio de Baabda en 1988, y la majestuosa Keserwan, con su vigor, merecen mucho de nosotros para seguir acogiendo a los huéspedes en verano y en invierno".

Bassil señaló que, si no fuera por la presa de Shabrouh, Keserwan no tendría agua. Dijo: "Esta presa necesitaba un refuerzo de hormigón debido a una fuga de agua, al igual que la presa de Bakaata y cualquier otra presa del Líbano, debido a la naturaleza montañosa de nuestro terreno, que presenta grietas, además de que nos encontramos en una falla sísmica".

Bassil afirmó que "la presa de Shabrouh proporciona 60 000 metros cúbicos a Keserwan y 12 000 metros cúbicos a Metn, y hasta la fecha se pierden miles de metros cúbicos de agua debido a que la naturaleza del terreno libanés incluye fisuras, por lo que existen normas internacionales para las presas".

Añadió: "También hay una presa en Bakaata que abastece a 70 localidades de Metn y algunas aldeas de Keserwan, y no podemos sino decir que hemos actuado con responsabilidad para garantizar el suministro de agua a los libaneses, pero han surgido voces en contra, entre ellas las del partido cuya ideología se opone a las presas y cuyos diputados han manifestado abiertamente su rechazo a las presas y han conseguido detener las obras de todas las presas del Líbano".

Bassil afirmó que "sin Shabrouh, Keserwan no se regaría, y sin la presa de Bakaata, Metn no se regaría, y esto es un hecho científico, y sin la presa de Bisri, Jezzine, Sidón, Aley, Baabda y Beirut tampoco se regarían. y sin la presa de Janna, que abastece a la costa de Biblos, Keserwan, Metn y Beirut, estas zonas no se regarían, y sin la presa de Masila, la costa de Batroun no se regaría, y todos los lugares necesitarían agua si no hubiera presas".

Bassil señaló que hoy, siete meses después de asumir el ministerio, vienen a decir que van a formar una comisión internacional para estudiar las presas. Y explicó: Vuelvan al ministerio y verán que hay expertos y empresas internacionales que han realizado estudios sobre las presas, y no el movimiento patriótico libre. ¿Y todo esto para qué? Para que el movimiento no haya construido ninguna presa, ni central eléctrica, ni nada por el estilo".

Bassil continuó: "Ahora la responsabilidad recae sobre ustedes, ¿qué les dirán a las personas sedientas que pagan miles de millones de dólares por los tanques de agua, sin contar las facturas de electricidad que también cuestan miles de millones?".

Bassil afirmó: "Quienes nos privaron del pan durante la guerra, ahora nos privan del agua y la electricidad en tiempos de paz, y eso no tiene justificación", insistiendo en que "las presas se construirán porque, pase lo que pase, no hay otra solución". Y continuó: "Esta no es la solución del movimiento patriótico libre, sino la única solución disponible para que podamos regar un país conocido por su riqueza hídrica y para que el agua no se pierda en el mar".

Bassil señaló que "la privación que vivimos hoy no es responsabilidad de un ministro y un ministerio que llevan siete meses en el cargo, ya que estos llevan 15 años en el Gobierno y se jactan de detener proyectos, y también están presentes en el Parlamento".

Bassil afirmó: "Cada vez que queremos ir a un lugar, inventan historias, y desde hace diez días oímos que habrá un problema en Keserwan". Y añadió: "Saben que estamos realizando giras por todas las regiones y, por supuesto, que iremos a Jerd Keserwan. Da la casualidad de que nuestra visita será el 7 de septiembre, por la tarde, y ellos estarán en la zona por la tarde, pero ¿por qué habría de haber un problema? Incluso si estuviéramos en la misma zona, ¿por qué habría de haber un problema?". Y afirmó que "no nos gusta crear problemas, sino todo lo contrario, los resolvemos y no los creamos".

Bassil insistió en que "no hay necesidad de excluir a nadie, y si el alcalde quiere venir a nuestra reunión de hoy, lo llaman y lo amenazan con privarlo de los servicios de los ministerios".

Bassil continuó: "¿Cómo vamos a construir un país en el que hay una rotación de poder y cada vez que llega un partido elimina al otro?". Insistió en que "esta cultura no se parece a nosotros y Keserwan seguirá resistiéndose a todos los que quieran la eliminación y abrirá sus brazos como las estatuas de Hariz y Jesús Rey, y estamos en contra de cualquier pensamiento unilateral y a favor del pensamiento que acepta al otro".

Bassil abordó el tema sirio, subrayando que el presidente sirio dice que hay cristianos que "se apoyan" en nosotros en Siria, ¿vamos a volver a esa época en la que se apoyaban en Siria, Estados Unidos e Israel?