Le président Michel Aoun et le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, se sont rendus dans la ville de Kfardebian. La visite a débuté par le dépôt d'une gerbe de laurier par le président Aoun devant la mémorial stèle commémorative dédiée au caporal Ronald Salameh, tombé au combat le 13 octobre 1990.

Le président Aoun et le député Bassil se sont ensuite rendus à la messe à l'église Mar Ephrem de Kfardebian, en présence de la députée Nada Boustani, de l'ancien député Roger Azar, du vice-président du "Courant" pour les affaires administratives Ghassan Khoury et d'un certain nombre de personnalités de la région. Ils se sont ensuite rendus au jardin du président Michel Aoun à Faqra, où ce dernier a planté un cèdre.

La visite s'est terminée par un déjeuner organisé en l'honneur de Michel Aoun et de Gebran Bassil à la maison du maire de Baqaatouta, Raymond Al-Hajj, en présence des maires et des personnalités de Keserwan, des cadres du "Courant" et du comité du district de Keserwan au sein du "Courant".

Discours de Bassil

Le président du "Courant" a prononcé un discours dans lequel il a déclaré : "Nous sommes dans une région que l'on pourrait qualifier de capitale du tourisme hivernal et qui occupe bien sûr une place importante dans le tourisme estival. Le Keserwan est insoumis, tout comme la majestueuse Kfardebian. Et bien sûr, quand on parle du Jerd (hautes montagnes) de Keserwan , on parle de Hrajel, de Mayrouba, de Faraya, de Bqaatouta et de tout le Jerd" Il a ajouté : "C'est ce Jerd de Keserwan qui a fait descendre la cloche de Daraya au palais de Baabda en 1988, et Keserwan , majestueuse dans sa fougue, mérite que nous fassions beaucoup pour qu'elle continue à accueillir des visiteurs en été comme en hiver".

Bassil a souligné que sans le barrage de Shbarouh, le Keserwan ne serait pas alimenté en eau. Il a déclaré : "Ce barrage avait besoin d'être renforcé avec du béton en raison d'une fuite d'eau, tout comme le barrage de Bakaata et tous les autres barrages au Liban, et cela est dû à la nature montagneuse de notre terrain, qui comporte des fissures, sans compter que nous sommes situés sur une faille sismique".

Bassil a confirmé que "le barrage de Shbarouh fournit 60 000 mètres cubes d'eau au Keserwan et 12 000 mètres cubes au Metn, et qu'à ce jour, des milliers de mètres cubes d'eau s'en échappent en raison de la nature du sol libanais qui comporte des fissures, d'où l'existence de normes internationales pour les barrages".

Il a ajouté : "Il y a aussi le barrage de Bakaata qui alimente 70 villages du Metn et certains villages de Keserwan, et nous ne pouvons que dire que nous avons agi de manière responsable pour assurer l'approvisionnement en eau des Libanais, mais des voix se sont élevées contre nous, notamment celles du parti dont la doctrine est opposée aux barrages et dont les députés ont ouvertement rejeté les barrages et ont réussi à arrêter les travaux sur tous les barrages au Liban".

Bassil a affirmé que "sans le barrage de Chabrouh, Keserwan ne serait pas irrigué, et sans le barrage de Bakaata, le Metn ne serait pas irrigué. C'est un fait scientifique. De même, sans le barrage de Bisri, Jezzine, Saïda, Aley, Baabda et Beyrouth ne le seraient pas aussi, tout comme sans le barrage de Janna qui alimente la côte de Byblos, Keserwan, Metn et Beyrouth, ces régions ne seraient pas irriguées, et sans le barrage de Msailha, la côte de Batroun ne serait pas irriguée, et tous les endroits auraient besoin d'eau s'il n'y avait pas de barrages".

Bassil a souligné qu'aujourd'hui, sept mois après leur arrivée au ministère, ils viennent dire qu'ils vont former une commission internationale pour étudier les barrages. Il a expliqué : "Revenez au ministère et vous verrez qu'il y a des experts et des entreprises internationales qui ont réalisé des études sur les barrages, et non le "Courant patriotique libre". Pourquoi tout cela ? Pour dire que le "Courant" n'a réalisé ni barrage, ni centrale électrique, ni rien d'autre.

Bassil a poursuivi : "La responsabilité vous incombe désormais, que direz-vous aux gens qui ont soif et qui paient des milliards de dollars pour des citernes d'eau, sans compter les factures d'électricité qui coûtent également des milliards ?"

Bassil a affirmé : "Ceux qui nous ont privés du pain pendant la guerre nous privent aujourd'hui, en temps de paix, d'eau et d'électricité, et cela est injustifiable", soulignant que "les barrages seront construits car, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre solution". Il a ajouté : "Ce n'est pas la solution du Courant patriotique libre, mais la seule solution disponible pour que nous puissions irriguer un pays connu pour sa richesse en eau et pour que celle-ci ne se déverse pas dans la mer."

Bassil a souligné que "la privation que nous vivons aujourd'hui n'est pas la responsabilité d'un ministre et d'un ministère qui existent depuis 7 mois, car ceux-ci sont présents dans les gouvernements depuis 15 ans et se vantent d'arrêter les projets, et ils sont également présents au Parlement."

Bassil a souligné : "Chaque fois que nous voulons nous rendre quelque part, ils inventent des histoires, et depuis dix jours, nous entendons dire qu'il y aura un problème à Keserwan." Il a ajouté : "Ils savent que nous faisons des tournées dans toutes les régions et que nous viendrons bien sûr en haute montagne du Keserwan. Il se trouve que notre visite aura lieu le 7 septembre, à midi, alors qu'ils seront là-bas l'après-midi. Nous serons dans une région et eux dans une autre, alors pourquoi y aurait-il un problème ? Même si nous étions dans la même région, pourquoi y aurait-il un problème ?" Il a souligné que "nous n'aimons pas créer des problèmes, au contraire, nous résolvons les problèmes et nous ne les créons pas".

Bassil a insisté sur le fait qu’»il n'est pas nécessaire d'exclure qui que ce soit, et si le maire veut venir nous rencontrer aujourd'hui, ils l'appellent et le menacent de le priver des services aux ministères".

Bassil a poursuivi : "Comment pouvons-nous construire un pays où le pouvoir est exercé à tour de rôle et où chaque fois qu'un parti arrive au pouvoir, il exclut les autres ?" Il a souligné que "cette culture ne nous ressemble pas et que Keserwan restera rebelle à tous ceux qui veulent l'annuler et ouvrira ses bras comme les statues d’Harissa et de Jésus-Christ-Roi. Nous sommes contre toute pensée monolithique et pour une pensée qui accepte l'autre".

Bassil a abordé le dossier syrien, soulignant que le président syrien affirme que certains chrétiens "s'appuient" sur nous en Syrie. Allons-nous revenir à cette époque où l'on s'appuyait sur la Syrie, les États-Unis et Israël ?