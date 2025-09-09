خاص - لبنان بين ضغوط إسرائيل وحسابات واشنطن: توازنات على حافة الانفجار!

A + A -

يجد لبنان نفسه أمام منعطف شديد الخطورة، مع تزايد التهديدات الإسرائيلية المتصلة بقرار الحكومة حول حصرية السلاح. فإسرائيل ترى في الخطوة اللبنانية محاولة غامضة تفتقر إلى آليات تنفيذية، مما يثير خشيتها من أن تكون مجرد تسوية داخلية تراعي موقع حزب الله بدلًا من تقليص نفوذه.

يضع هذا القلق تل أبيب في مواجهة مع واشنطن، إذ تطالب إسرائيل بدعم أميركي لسيناريوات عسكرية ضد الحزب، بينما تميل الإدارة الأميركية إلى ضبط التصعيد، خشية انهيار الحكومة اللبنانية وتعطيل فرص إعادة الإعمار.



في جوهر المعضلة، يتصادم منطقان: الأول إسرائيلي يربط تقوية الدولة بإضعاف حزب الله، والثاني أميركي يسعى إلى التوازن بين دعم إسرائيل وحماية الحد الأدنى من استقرار لبنان. غير أن هذه المقاربات تتجاهل حقيقة أساسية، وهي أن أي مواجهة عسكرية واسعة قد تسرّع الانهيار الداخلي وتزيد الارتهان للخارج.



بذلك، يظهر أن الرهان الإسرائيلي على الخيار العسكري يعيد إنتاج معادلة مجرّبة ومحدودة النتائج. فالمشهد اللبناني ليس مجرد ملف أمني، بل شبكة معقدة من توازنات إقليمية ومحلية. من هنا، قد يفتح أي تصعيد الباب أمام موجة جديدة من التوتر، لكنه سيبقى عاجزًا عن إلغاء الحاجة إلى تسوية سياسية أوسع تراعي خصوصية لبنان وتوازناته الهشة.