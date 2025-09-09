لهذا السبب زار بري بعبدا!

A + A -

علمت صحيفة نداء الوطن، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري صعد إلى بعبدا نتيجة الحاجة المباشرة للتواصل الشخصي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نظرًا لدقة المرحلة، وسيطرت الأجواء الإيجابية على اللقاء وسط ليونة من بري".

وأضافت الصحيفة، "تم عرض خطة الجيش التي ناقشتها الحكومة الجمعة، والعمل في الجنوب والتمديد لليونيفيل إضافة إلى عمل مجلس الوزراء".

وتابعت: "كان بري إيجابيًا في كل نقطة طرحت خصوصًا أنه لا يريد صدامًا مع الجيش ولا يرغب في استعمال الشارع في هذه اللحظة الحرجة، وبالتالي سيساهم هذا التواصل في تبريد الأجواء من أجل تسهيل عمل الجيش، في حين يأخذ بري على عاتقه التواصل مع حزب الله".