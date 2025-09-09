اللواء: دبلوماسي كبير: الامور الصعبة تراجعت وتخطينا القطوع الصعب في مجلس الوزراء

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قال مصدر دبلوماسي في عاصمة اوروبية مهمة لـ «اللواء»: ان الامور الصعبة تراجعت وتخطينا القطوع الصعب في مجلس الوزراء، ومقبلون على وضع افضل ان شاء االله، لوجود رعاية خارجية عربية وغربية للوضع، وبخاصة رعاية سعودية. ومن هنا جاء المخرج في جلسة مجلس الوزراء بالطريقة التي ورد بها (حول خطة الجيش لسحب السلاح). ونأمل استمرار حالة التفاهم والتوافق.



فيما افادت مصادر سياسية متابعة لـ «اللواء» ان واشنطن تُجري مراجعة لنتائج مهمات موفديها لا سيما توم براك، بما يؤدي الى تخفيف الاحتقان والتوتر في لبنان ومنع تفاقم الامور.