عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025

9
SEPTEMBER
2025
 النهار: 5 أيلول ينهي "القطيعة" بين الرئاسات الثلاث اختراق إسرائيلي خطر غداة اجتماع الناقورة

 

 

 

 

 

الأخبار: باحث روسي يعرض وثيقة سرّية للبتاغون
علاج مالي وإقتصادي لسلاح حزب الله
كيف عمل عون وجنبلاط وهيكل على مخرج الجمعة؟
غزة: أميركا تواصل ألاعيبها

 

 

 

 

اللواء: مشهد الانفراج يكتمل بزيارة سلام إلى عين التينة اليوم
الإمارات تعيِّن سفيراً في لبنان.. والاحتلال يستعد لمناورة حدودية اليوم

 

 

 

 

البناء: المقاومة تضرب في القدس وجباليا: 10 قتلى وعشرات الجرحى جنوداً ومستوطنين | اليمن يواصل إرباك الكيان بالصواريخ والمسيرات وفشل الدفاعات الجوية في الصد | بري يزور عون ويستقبل هيكل… ومرتاح لبيان الحكومة… وخطة الجيش تطمئن

 

 

 


الجمهورية: أولوية واشنطن: إستقرار لبنان
ببركة ستنا مريم كل شي منيح

 

 

 

الديار: «لغم» يخشاه حزب الله... «شراء الوقت» الى متى؟
دور سعودي ــ ايراني بالتهدئة وواشنطن «مرتاحة»
3 اشهر من الاستقرار ولا ضمانات بلجم «اسرائيل»!

 

 

 

 

l'orient le jour: Monopole des armes : comment jouer Nabih Berry contre le Hezbollah

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: المعروض علينا يحمل ألغاماً... ونسعى لتفكيكها «دون تشدد»
قالت إنها أبلغت الوسطاء بصعوبة تسليم الجثث دفعة واحدة بسبب ظروف دفنهم

 

 

 


الأنباء الكويتية: اندفاعة من «القوات» و«التيار» نحو الانتخابات النيابية
لقاء كسر الجليد بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي.. وبري:«كل شي منيح»

