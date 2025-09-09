living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025

9
SEPTEMBER
2025
اللواء: أسرار


غمز
يتخوف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الادارة ومؤسسات القطاع الخاص.

 

همس
لاحظ مطَّلعون تبايناً في مقاربة مندرجات بالقرار 1701 في ما خص وقف النار بين دبلوماسيَّين أميركيَّين، يعملان معاً أو فرادى!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت جهات اقتصادية أوروبية إن ما تشهده فرنسا هو رأس جبل الجليد مما ينتظر بريطانيا ودولاً أوروبية عديدة وفي منطقة اليورو تستند حالة الاستقرار النسبي إلى ما وفرته قوة الاقتصاد الألماني التي بدأت تتلاشى، ما يعني أن احتمال أزمة يورو لم تعد بعيدة ونتائج حرب أوكرانيا بدأت بالظهور سواء بسبب تمويل الحرب بالديون أو بسبب شراء موارد الطاقة بأسعار مضاعفة عما كان عليه الحال مع المورد الروسيّ الذي ظنّ الأوروبيون أن مقاطعته عقاب لروسيا وهم كمن يُطلق النار على نفسه. وقالت الجهات الأوروبية إن نسب التضخم والبطالة ترتفع بصورة تفوق قدرة اقتصادات الدول الأوروبية على الصمود، والانفجار ليس بعيداً وإطاحة الحكومات سوف تتكرّر كما هو حال فرنسا في أكثر من بلد أوروبي. وقد زاد الطين بلة اتفاق الإذعان الذي وقعته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حول الرسوم الجمركيّة المذلّة لأوروبا والمدمّرة لاقتصاداتها.

 

كواليس

كتب عدد من الخبراء العسكريّين والضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال تعليقات على تصاعد العمليّات التي تنفذها المقاومة في غزة، وداخل الكيان بالتزامن مع تصعيد الاستهدافات اليمنية رداً على التصعيد التدميريّ والتجويعيّ للاحتلال في غزة ونتائجه بسقوط المزيد من المدنيّين، وتوقّع هؤلاء أن ترتفع موجات التصعيد بصورة تنعكس على داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، طلباً لوقف الحرب وتصعيد موجات الاحتجاج في الشارع ضد استمرار الحرب. وقال بعضهم عندما تسقط الصواريخ اليمنيّة بصورة يوميّة على تل أبيب وتستهدف الطائرات المسيّرة عمق الكيان عدة مرات في اليوم، فإن كل الكيان سوف ينزل إلى الشارع وقد ضاق ذرعاً بكذبة النصر المطلق التي يتحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

