خاص - سلام في عين التينة غداً؟

يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عين التينة غداً الثلاثاء للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو اللقاء الأول بين الرئيسين منذ شهر بعد القطيعة بينهما عقب القرارين الشهيرين للحكومة في 5 و7 آب الماضي والذي أدى الى انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة والتوتر الذي خيّم على العلاقات بين عين التينة وكل من بعبدا والسراي الحكومي. ووفق المعلومات فإن لقاء كسر الجليد بين عون وبري اليوم والأجواء الإيجابية التي ظلّلته، فتحت باب عين التينة أمام رئيس الحكومة، على أن يناقش سلام مع بري خطة الجيش اللبناني ومضمون قرارات مجلس الوزراء الجمعة الماضي.

كما أفادت مصادر مطلعة أن تسوية جلسة الجمعة أعادت أجواء التوافق بين الرؤساء الثلاثة وتمتين الموقف الرسمي اللبناني في ضوء التطورات الأخيرة ومواجهة التصلب الإسرائيلي إزاء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.