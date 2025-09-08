living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة الـ18 على متن Toyota GR Yaris Rally 2

8
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سباقٍ وُصف بـ"صراع الأعصاب"، حسم السائق اللبناني المخضرم روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، الشريكان الرسميان لفريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، لقب رالي لبنان الدولي الـ47 الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك على متن  Toyota GR Yaris Rally 2، السيارة التي أثبتت تفوقها في أصعب ظروف الراليات.

واحتل القطري ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا على “سكودا فابيا أر أس” المركز الثاني بفارق 9.2 ثوان، فيما حلّ إلياس الدهني وملاحه نيقولا أرينا ثالثًا على “سكودا فابيا” بفارق 3 دقائق ونصف عن المتصدّر.

السباق شكّل المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025، وامتد لمسافة إجمالية بلغت 624.41 كلم منها 192.44 كلم مراحل خاصة بالسرعة موزعة على 11 مرحلة.

وبذلك، ضمن فغالي اللقب بجدارة للمرة الـ18 بعد صراع كبير ومثير مع منافسه العطية، مستفيدًا من القوة والتماسك اللذين توفرهما Toyota GR Yaris Rally 2 ، إذ تتميز بمحركها التوربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر يولّد قوة تفوق 260 حصانًا، مع نظام دفع رباعي متطور يمنحها ثباتًا خارقًا على المنعطفات. كما صُمّمت خصيصًا بروح سيارات الرالي، بوزن خفيف وشاسيه صلب يوفّران سرعة استجابة وأداءً مثالياً على الطرق الجبلية الضيقة التي تميّز رالي لبنان.

بدأ فغالي المنافسة بقوة بعد أن حسم المرحلة الاستعراضية الأولى يوم الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية. غير أن العطية تمكن يوم السبت من خطف الصدارة بفارق 7 ثوان، لتعود الإثارة مجددًا يوم الأحد في المراحل الأربع الأخيرة في المتن الشمالي وبعبدا.

ورغم تعرضه لعطل كهربائي في سيارته خلال اليوم الثاني كلّفه حوالي 20 ثانية، أظهر فغالي عزيمة كبيرة، ليقلب المعادلة في اليوم الختامي. ومع نهاية المرحلة العاشرة، تقدّم بفارق ثانية ونصف عن العطية، قبل أن يدخل السائقان "مرحلة اللقب" في زبوغا، حيث حُسم الصراع الجنوني بفوز فغالي، مُضيفًا لقبه الثامن عشر عن جدارة في نهاية مثيرة.

أثبت روجيه فغالي وفريق Motortune أن النجاح في رالي لبنان ليس نتيجة الخبرة فقط، بل ثمرة انسجام مثالي بين السائق والسيارة والفريق التقني. فمع  Toyota GR Yaris Rally 2 التي صُمّمت بروح الراليات وقوة أدائها، شكّل فغالي ثنائية لا تقهر، حوّلت التحديات إلى انتصار جديد ورسّخت صورته كبطل تاريخي يقود سيارة وُلدت للفوز.

وأقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظِّم بالكسليك، بحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثِّلة راعي السباق رئيس الجمهورية، والعميد الركن نديم معوض ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملازم أول يوسف ناكوزي ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس. كما حضر رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة وعضو اللجنة الأولمبية رولان سعادة، ونائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن ممثلاً رئيس البلدية فيصل إفرام. ومثّل شركة BUMC نائب رئيس قسم المبيعات وتخطيط المنتجات مايكل البستاني. وشارك أيضًا رئيس النادي المنظِّم نبيل "بيلي" كرم، ونائبة الرئيس إليان حبيش، وأمين السر كميل إده، وأمين المال المحامي جيلبير مسيحي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وكان بين الحضور رئيس لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود، ومسؤولو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وأعضاء لجنة الرالي يتقدمهم رئيس اللجنة المنظمة غابي كريكر، ومدير السباق المحامي زياد جاموس ونائبه الدكتور غي حكيم، إضافة إلى مسؤولي الشركات الراعية وفي مقدمتها "كورال"، إلى جانب عشاق الرياضة الميكانيكية وحشد من ممثلي الصحافة والإعلام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout