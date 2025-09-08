living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- الناقورة كمنصة اختبار لتوازنات لبنان الإقليمية والدولية!

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org

يشكّل استئناف لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة حدثاً يتجاوز الطابع الروتيني، إذ يعيد إحياء مسار رقابي مجمّد منذ أشهر، ويضع لبنان مجدداً في قلب شبكة توازنات دولية وإقليمية متشابكة.
منحت مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الاجتماع بُعداً سياسياً بامتياز، خصوصاً في ظل النقاش المحتدم داخلياً حول خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
لم تُقرأ الزيارة الأميركية الميدانية مع الجيش كمجرّد جولة تقنية، بل بدت رسالة مزدوجة: أولاً تأكيد دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الاستقرار، وثانياً إظهار التزام المجتمع الدولي بمتابعة أي خرق للقرار ١٧٠١ ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. في الوقت نفسه، يعكس التغيير المرتقب للممثل الأميركي داخل اللجنة رغبة واشنطن في إعادة ضخ زخم سياسي في آلية المتابعة من دون تعديل قواعدها الأساسية.
في الموازاة، أبدت إسرائيل استعداداً حذراً للتهدئة، لكنها ربطت ذلك بمدى قدرة الدولة اللبنانية على استكمال تنفيذ الخطة العسكرية، حيث تواجه الحكومة تحدياً في إثبات أن إنجازه الميداني قادر على الصمود أمام أي اختبار. في المقابل، حرص حزب الله على إظهار نفسه شريكاً غير مباشر، من خلال ترك مساحة للجيش لقيادة المشهد، مع تجنّب الانخراط العلني بما يحمله من تبعات داخلية وخارجية.
إقليمياً، برز الموقف السعودي المرحّب بالخطوة اللبنانية، مما يشير إلى متابعة دقيقة للتطورات ورغبة في تعزيز موقع الدولة عبر دعم سياسي وديبلوماسي. هكذا، تتحول اجتماعات الناقورة إلى منصة اختبار حقيقي، بحيث أضحى لبنان أمام استحقاق تحويل المؤشرات الإيجابية إلى مسار دائم للاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار القدرة على تخطّي التباينات التي من شأنها، في حال عدم تذليلها، أن تبقي المشهد رهينة التعثر والتجاذب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout