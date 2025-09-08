living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين يدعم مشروع القانون المقدّم من البستاني لإسترداد الودائع بالعملات الاجنبية

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بياناً أكّد من خلاله دعم مشروع القانون المقدّم من النائب فريد البستاني لحماية الودائع بالعملات الاجنبية واعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي، وتعتبر هذه الخطوة مهمة وعملية نظراً للتمثيل الكبير الذي يحظى به الاتحاد وهذا نصّ البيان.

" عقدت إدارة إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بتاريخ 4/9/2025 إجتماعاً مرئياً مع النائب الدكتور فريد البستاني بحضور السيّد/ ريشار فرعون والدكتور نيكولا شيخاني، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون والتنسيق بين اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين والنائب فريد البستاني والحاضرين في الاجتماع، والعمل كفريق واحد من أجل استعادة ودائعنا وجنى عمرنا في هذه المرحلة المهمة والمفصلية في تقرير مصير الودائع.
وتم الاتفاق على دعم اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب فريد البستاني لمجلس النواب بشأن "حماية الودائع بالعملات الاجنبية وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي"، وسيقوم كل عضو في الاتحاد كلٍّ من خلال موقعة بالتواصل مع نواب دائرتهم الانتخابية أو مع أي نائب تربطه به علاقة شخصية من أجل تأمين الدعم لمشروع قانون حماية الودائع واستعادتها بالكامل والذي تقدم به النائب فريد البستاني لمجلس النواب والتصويت لصالح مشروع القانون لإقراره في مجلس النواب.
وجرى التأكيد بأن تقرير مصير الودائع وصل إلى مرحلة هامة ومفصلية ونحن الآن في دائرة الخطر وإن لم يتم حل قضية الودائع في الثلاثة أشهر المقبلة ستكون الودائع في خطر ومعرضة للشطب.
وسيقوم الاتحاد بتكثيف عمله وحملاته الاعلامية في هذه المرحلة من أجل استعادة الودائع وحمايتها بكل الوسائل المتاحه ومن خلال التواصل مع النواب لتأمين الدعم لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب فريد البستاني والتصويت لصالحه في مجلس النواب.
وستعمل إدارة الاتحاد على طلب موعد مع فخامة رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن لشرح معاناة المودعين وما تعرضوا له من ظلم كبير والطلب منه الدعم الفعلي والعملي لقضيتنا بإستعادة ودائعنا وجنى عمرنا."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout