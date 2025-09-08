إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين يدعم مشروع القانون المقدّم من البستاني لإسترداد الودائع بالعملات الاجنبية

A + A -

أصدر إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بياناً أكّد من خلاله دعم مشروع القانون المقدّم من النائب فريد البستاني لحماية الودائع بالعملات الاجنبية واعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي، وتعتبر هذه الخطوة مهمة وعملية نظراً للتمثيل الكبير الذي يحظى به الاتحاد وهذا نصّ البيان.

" عقدت إدارة إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بتاريخ 4/9/2025 إجتماعاً مرئياً مع النائب الدكتور فريد البستاني بحضور السيّد/ ريشار فرعون والدكتور نيكولا شيخاني، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون والتنسيق بين اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين والنائب فريد البستاني والحاضرين في الاجتماع، والعمل كفريق واحد من أجل استعادة ودائعنا وجنى عمرنا في هذه المرحلة المهمة والمفصلية في تقرير مصير الودائع.

وتم الاتفاق على دعم اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب فريد البستاني لمجلس النواب بشأن "حماية الودائع بالعملات الاجنبية وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي"، وسيقوم كل عضو في الاتحاد كلٍّ من خلال موقعة بالتواصل مع نواب دائرتهم الانتخابية أو مع أي نائب تربطه به علاقة شخصية من أجل تأمين الدعم لمشروع قانون حماية الودائع واستعادتها بالكامل والذي تقدم به النائب فريد البستاني لمجلس النواب والتصويت لصالح مشروع القانون لإقراره في مجلس النواب.

وجرى التأكيد بأن تقرير مصير الودائع وصل إلى مرحلة هامة ومفصلية ونحن الآن في دائرة الخطر وإن لم يتم حل قضية الودائع في الثلاثة أشهر المقبلة ستكون الودائع في خطر ومعرضة للشطب.

وسيقوم الاتحاد بتكثيف عمله وحملاته الاعلامية في هذه المرحلة من أجل استعادة الودائع وحمايتها بكل الوسائل المتاحه ومن خلال التواصل مع النواب لتأمين الدعم لمشروع القانون الذي تقدّم به النائب فريد البستاني والتصويت لصالحه في مجلس النواب.

وستعمل إدارة الاتحاد على طلب موعد مع فخامة رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن لشرح معاناة المودعين وما تعرضوا له من ظلم كبير والطلب منه الدعم الفعلي والعملي لقضيتنا بإستعادة ودائعنا وجنى عمرنا."