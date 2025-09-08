إسرائيل تزعم استهداف مخازن للحزب في البقاع..

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":

أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان والتي تم رصد في داخلها عناصر من حزب الله وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية.

لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لارهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

لقد أجروا خلال التدريبات في المعسكرات تمارين بإطلاق النار وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.

يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وبشكل تهديدًا على دولة إسرائيل.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".