living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حال طوارئ من نوع آخر... كارثة قبل حلول تشرين!

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد رئيس مجلس إدارة المدير العام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في بيان، بأن "أزمة الجفاف ستتفاقم خلال فترة شهر من الآن، بحيث أنه لا يتوقع هطول أمطار قبل ١٥ تشرين الاول، وبالتالي فإن شح المياه سيطغى على الواقع المائي في لبنان، إن كان من المياه السطحية أو المياه الجوفية، وبالتالي فإن المواسم الزراعية حالياً مهددة بالجفاف".

وقال: "كما أن مياه الشفة مهددة بالتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل، لانه لا أمطار متوقعة قبل ١٥ تشرين الاول إذا صدقت التحليلات، ويمكن أن تكون هذه الامطار في حينها خفيفة وليست قوية لتجدد المياه الجوفية".

ودعا الى "تقنين قاسٍ في توزيع مياه الشفة وباستعمال التقنيات الحديثة في ري المزروعات التي معظمها لا يمكن تأمين مياه الري لها خلال هذا الموسم أي موسم الخريف، ما سيؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي بالكمية والنوعية والأسعار".

أضاف: "تعاني مناطق كثيرة من شح في مياه الشفة بسبب ظاهرة الجفاف التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا يزال تتلوث المياه السطحية المتبقية والمياه الجوفية التي انخفضت بشكل كبير تلوثها بمياه المجارير والمياه الاسنة والتي يجعل منها غير صالحة للاستعمال".

واعتبر أنه "على مجلس الوزراء إعلان حال طوارئ مائية نظراً للشح القوي في المياه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout