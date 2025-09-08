"لا مجال لتصويب الأمور".. ماذا قال محمد رعد؟

A + A -

قال النائب محمد رعد لـ"إذاعة النور" إنّ "هذا السلاح حقّ مشروع طالما هناك احتلال وطالما هناك عدم التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار وطالما هناك أسرى لدى الإسرائيلي".

وأضاف رعد: "نحرص على أن تكون العلاقة مع رئيس الجمهورية طبيعية ولا تنقطع ونطمح أن تكون العلاقة تسودها الصراحة والموضوعية لنصل في النهاية إلى خاتمةٍ للبنان ولوضعه السيادي الذي يطمئن إليه اللبنانيون."

وأردف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: "الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقاومة، وأعتقد بأنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن هذه الخطيئة تراجعاً كاملاً."

وأكّد أنّ "الرئيس بري مارس أقصى درجات المرونة من أجل أن يجتذب الحكومة والقائمين عليها إلى هذا الحدّ من التراجع الشكلي التكتيكي الذي حصل في 5 أيلول."