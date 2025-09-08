بشرى سارة إلى الصحافيين!

A + A -

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، من خلال مذكرة إعلامية أصدرها بتاريخ 2/9/2025 وحملت الرقم 808، أنّه واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1418 الصادر في جلسته عدد 1115 المنعقدة بتاريخ 14/8/2025، تقرّر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات أخرى لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة حصراً، من دون شمولهم بسائر تقديمات الضمان.

ويأتي هذا القرار ترجمة عمليّة للنهج الذي دأب المدير العام على اعتماده منذ سنوات، والهادف إلى توسعة مظلّة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين مهما كانت طبيعة عملهم، وهو ما كان محور مداخلته الأخيرة كرئيس تنفيذي للجمعية العربيّة للضمان الاجتماعي، في الندوة القومية التي نظّمتها تحت عنوان: "توسعة المظلّة لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم".

وأكد د. كركي أنّ هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، بل ينسجم مع النهج الذي تتّبعه إدارة الضمان منذ فترة طويلة لجهة تكريس الحقّ بالضمان الاجتماعي ليصبح بمتناول كلّ مواطن لبناني وأمل المدير العام أن تعزّز هذه الخطوة المسار الإصلاحي القائم على تعزيز شموليّة الضمان والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

وفي الختام، تقدّم د. كركي بهذه المناسبة بالشكر من كلّ من ساهم في تحقيق هذه الإنجاز الوطني الكبير ووعد بأنّه سيضاعف جهوده لشمول شرائح إضافيّة جديدة لاسيّما المزارعين وعمّال البلديّات وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيّين.