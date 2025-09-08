"تحذير أخير".. كاتس يهدد: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"!

A + A -

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس تهديداته لمدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال في تغريدة على حسابه في إكس الإثنين:" اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الارهاب".

وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج".

وأردف قائلا "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة وأنتم".



وأكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل وفق الخطة، ويستعد لتوسيع نطاق مناورته للسيطرة على غزة".