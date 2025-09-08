A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré lors de son discours prononcé au dîner organisé par la commission du district de Chouf du Courant patriotique libre "le Chouf nous incite à nous accrocher au Liban que nous aimons, qui est le Grand Liban", ajoutant : Notre message est donc que le Chouf doit rester uni et que ses habitants doivent vivre ensemble. C'est ainsi que nous voyons le Liban. Le Chouf ne peut être divisé, tout comme le Liban ne peut être divisé ou fragmenté, quelles que soient les divergences entre ses habitants. Le rôle du Courant patriotique libre est de rester le lien entre le Chouf et le Liban.



Le gouvernement et le dossier des armes

Bassil a abordé la question des armes du Hezbollah et de la réunion du conseil ministériel, déclarant: "À notre connaissance, le communiqué ministériel a évoqué une stratégie de défense nationale, mais nous nous sommes retrouvés face à un document américain que le gouvernement devait approuver. Lorsqu'il l'a fait, ils ont déclaré qu'il n’avait approuvé que ses objectifs uniquement, et qu'il ne finaliserait le document qu'après avoir obtenu une réponse de la partie concernée."



Bassil a indiqué : "Lors de la séance parlementaire, nous leur avons dit : vous vous êtes réjouis d'avoir formé le gouvernement comme vous le souhaitiez, alors montrez-nous comment vous l'avez formé avec "les chiites de votre choix" et, au moment venu, nous verrons si c'est vous qui avez choisi les ministres chiites ou si ce sont eux qui les ont choisis. Aujourd'hui, ils devraient avoir reçu la réponse concernant qui a choisi qui !"

Bassil a ajouté : "Chez les chiites ils ne peuvent pas choisir, mais chez nous, ils peuvent choisir les ministres !"

Il a souligné la confusion qui règne au sein du gouvernement sur la question "que nous soutenons, à savoir l'exclusivité des armes", ajoutant : "L'important est de mettre en place une politique nationale sage pour protéger le Liban et préserver sa souveraineté, et d'appliquer le concept d'un État qui protège tout le monde ne provoquant pas une partie de la population tout en protégeant une autre partie".

Il a expliqué : "Ils ont tout fait sauf suivre une politique nationale sage, c'est pourquoi ils sont dans le désarroi chaque jour", soulignant que "la question de l'exclusivité des armes ne doit pas être secrète, mais révélée au peuple, sans leurrer l'autre afin que nous puissions traiter le problème de la manière nécessaire".

Bassil a poursuivi : "Il est vrai que nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais nous sommes concernés et affectés par toute discorde qui survient dans le pays et il est de notre responsabilité d'essayer de l'empêcher. Nous voyons comment ils nous entraînent dans le problème sans savoir comment le gérer de manière responsable, en l'absence de transparence, de clarté et de franchise, car il y a une promesse faite à l'étranger qui contredit celle faite à l'intérieur. À l'étranger, ils proclament : "Nous nous sommes engagés et nous respecterons nos engagements, même par la force". À l'intérieur, ils disent : "Ils font pression sur nous et nous sommes dans l’obligation de dire cela à l'étranger, mais nous nous sommes engagés et nous ne respecterons pas nos engagements". Cette contradiction nous conduit au « mensonge » dans lequel nous vivons".

Bassil a affirmé qu' "il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place une stratégie défensive ou une stratégie de sécurité nationale et, en fin de compte, il y a une politique que le gouvernement doit mettre en place, comme il s'y est engagé dans la déclaration ministérielle, assumant ses responsabilités pour la mettre en œuvre", soulignant que "nous sommes confrontés à une situation confuse qui nous place face à la perte et à l'irresponsabilité dans lesquelles se débat le gouvernement".

Protection du Hezbollah et déclarations ministérielles

Bassil a indiqué que "certains disent que le Hezbollah est devenu aussi puissant parce que le Courant lui assure une couverture politique". Il a précisé : "Les déclarations ministérielles depuis 1990 ont assuré la couverture politique du Hezbollah qui est entré au gouvernement alors que le général Michel Aoun était en exil en France", soulignant que "dans la première déclaration ministérielle du 19/01/1991 du gouvernement du président Omar Karamé, à laquelle ont participé les Forces et les Kataeb, il a été question du droit du peuple libanais à la résistance" Il a ajouté : "En 2005, lorsque les dirigeants chrétiens représentant la composante chrétienne sont revenus dans le pays, ils ont formé une alliance quadripartite et ont tous participé au gouvernement, y compris les Forces et les Kataeb, tandis que le Courant est resté en dehors. À l'époque, la déclaration ministérielle du gouvernement de Fouad Siniora stipulait ce qui suit : "Le gouvernement considère que la résistance est l'expression sincère et naturelle du droit national du peuple libanais à libérer son territoire et à défendre sa dignité face aux agressions, aux menaces et aux convoitises israéliennes".

Bassil a souligné que "le 12 août 2008, dans le gouvernement d'union nationale présidé par Fouad Sinioura et auquel nous avons tous participé, le communiqué ministériel évoquait le droit du Liban, de son peuple, de son armée et de sa résistance à libérer et à récupérer les fermes de Chebaa, les collines de Kfar Shouba et la partie libanaise du village de Ghajar, ainsi qu’à élaborer une stratégie nationale globale pour protéger le Liban. Le 8 décembre 2009, dans le gouvernement du président Saad Hariri, le communiqué ministériel auquel ont participé les Forces et les Phalanges évoquait "le droit du Liban, de son peuple, de son armée et de sa résistance... ".

Bassil a ajouté : "Dans le gouvernement de Tammam Salam en 2014, le communiqué ministériel a évoqué "le droit des citoyens à résister à l'occupation israélienne, à riposter à ses agressions et à récupérer les terres occupées". Sous la présidence de Michel Aoun et dans le gouvernement auquel ont participé les Forces libanaises et les Phalanges, il fut question du "droit des citoyens à résister à l'occupation israélienne". Dans le gouvernement de Saad Hariri en 2019, la déclaration ministérielle aborde le droit des citoyens à résister à l'occupation israélienne".

Bassil a souligné que "depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu sept déclarations ministérielles auxquelles les Forces libanaises ont participé et qui parlent du droit à la résistance face à l'occupation israélienne", et il a demandé : "N'est-ce pas là une garantie de couverture politique ? À tous ceux qui disent que le Courant est la couverture politique du Hezbollah, dites-leur que vous nous avez largement surpassés dans ce domaine et que tout ce que nous avons fait, c'est empêcher la division du Liban. Aujourd'hui, nous sommes favorables au principe de l'exclusivité des armes, à la prévention de la division du Liban et à la guerre civile".

La Syrie et les propos de Al-Sharaa

Bassil a ajouté, au sujet des relations libano-syriennes : "Nous avons entendu le président syrien Ahmad al-Sharaa dire qu'il avait surmonté les blessures causées par certains Libanais en Syrie et qu'il était prêt à passer outre, mais je n'ai entendu aucun des responsables qui se rendent en Syrie en secret ou en public, et dont certains ont demandé un rendez-vous sans l'obtenir, dire qu'il avait surmonté les blessures causées par le meurtre et le massacre de militaires libanais par Daech, Al-Nosra et le Front de libération du Cham !

Bassil s'est interrogé : "N'avons-nous rien à regretter ou à revendiquer ?" Il a ajouté : "Devons-nous accepter que la Syrie nous demande de lui remettre les détenus dans nos prisons parce qu'ils ont tué notre armée et que nous n'avons rien à revendiquer car nous sommes redevenus des vassaux ?" Bassil a souligné qu’« il y a encore des Libanais libres qui revendiquent la dignité et les droits du peuple libanais et qui n'oublient pas le sang des martyrs de l'armée tombés pour défendre le Liban".

Dossiers sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la restructuration des banques

Bassil a évoqué la loi sur l'indépendance du pouvoir judiciaire que le président de la République, Joseph Aoun, a annoncé qu'il rejetterait. Il a expliqué : "Nous avons annoncé que nous allions faire appel, mais nous ne pourrons pas le faire car le président de la République l'a rejetée, ce qui est une preuve supplémentaire de l'incapacité du gouvernement à adopter une loi valide sur l'indépendance du pouvoir judiciaire."

Bassil a souligné que "nous avons déposé aujourd'hui un recours contre la loi sur la restructuration des banques, que nous considérons comme injuste et qui légalise la "coupure des dépôts" sans garantir de solutions et en liant cette question à une autre loi qui n'a pas encore été promulguée. Cette loi annonce donc aux déposants qu’elle allait prélever une partie de leur argent sans connaître le montant des pertes, sous prétexte que des fonds ont fui à l'étranger".

Barrage de Bisri

Bassil a également abordé le sujet du barrage de Bisri, déclarant : "Ceux qui vous ont privé du barrage de Bisri, les députés du Chouf, ont déclaré avec insolence qu'ils allaient l'arrêter sans proposer d'alternative !"

Il a souligné que le barrage alimente la côte du Chouf, les habitants de Jezzine, Saïda, la côte d'Aley, Baabda et le Grand Beyrouth, précisant que "120 millions de mètres cubes provenant du barrage de Bassri et 40 millions de mètres cubes provenant du fleuve Awali vous ont été refusés ici".

Il a expliqué que "les travaux sont à l'arrêt depuis plus de six ans et que personne n'a proposé de projet alternatif, car ce qui résoudra le problème de l'eau, c'est le projet que nous avons lancé conformément à un plan scientifique et à une stratégie nationale en matière d'eau, qui commence par le barrage de Bisri et le canal de l’ Awali se terminant par le barrage de Janna, qui assurera l'approvisionnement en eau jusqu'en 2050". Il a souligné que "celui qui veut construire un État doit penser à cinquante ans à l'avance et notre erreur est d'avoir pensé à des plans et d'avoir assumé notre devoir, tandis qu'eux se vantent d'avoir arrêté l'eau. Que celui qui dit qu'il n'y a pas d'eau le dise au député qui s'est vanté d'avoir arrêté les travaux du barrage et l'eau".