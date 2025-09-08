عناوين الصحف ليوم الاثنين 8 أيلول 2025

A + A -

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف... أقوى جرعات جعجع للحكومة في خطاب "استثنائي"

الأخبار: جعجع يبرر إعتداءات إسرائيل: السبب بقاء السلاح

أميركا تلوّح بإلغاء ورقة برّاك

البلطجة الأميركية... على فنزويلا أيضًا

اللواء: أورتاغوس وكوبر يشاركان باجتماع «الميكانيزم» : ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية

الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت قريباً ولودريان الاثنين المقبل.. وجعجع يُطمئِن الشيعة



البناء: مقترح غامض لترامب لوقف النار في غزة: «إسرائيل» وافقت وتهديد آخر لحماس | اليمن يمطر الكيان بثماني مسيرات على بن غوريون وإيلات ورامون وعسقلان | عون طالب كوبر بالضغط لانسحاب الاحتلال… واجتماع لجنة الناقورة بلا نتائج



الديار: واشنطن تفعّل عمل <آلية التطبيق> والعين على جنوب الليطاني حصرا

الجمهورية: ماكرون يحضر مؤتمري دعم الجيش

كوبر وأورتاغوس يعاينان "وقف النار

l'orient le jour: Monopole des armes : ce qui a vraiment été décidé lors du dernier Conseil des ministres

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: تضامناً مع الفلسطينيين... عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل

الأنباء الكويتية: تنويه بدور بري في تنفيس الاحتقان الداخلي

مصادر لـ «الأنباء»: كوبر شدد على ضرورة التهدئة قاصداً إسرائيل