عناوين الصحف ليوم الاثنين 8 أيلول 2025

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف... أقوى جرعات جعجع للحكومة في خطاب "استثنائي"
الأخبار: جعجع يبرر إعتداءات إسرائيل: السبب بقاء السلاح
أميركا تلوّح بإلغاء ورقة برّاك
البلطجة الأميركية... على فنزويلا أيضًا
اللواء: أورتاغوس وكوبر يشاركان باجتماع «الميكانيزم» : ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية
الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت قريباً ولودريان الاثنين المقبل.. وجعجع يُطمئِن الشيعة
البناء: مقترح غامض لترامب لوقف النار في غزة: «إسرائيل» وافقت وتهديد آخر لحماس | اليمن يمطر الكيان بثماني مسيرات على بن غوريون وإيلات ورامون وعسقلان | عون طالب كوبر بالضغط لانسحاب الاحتلال… واجتماع لجنة الناقورة بلا نتائج
الديار: واشنطن تفعّل عمل <آلية التطبيق> والعين على جنوب الليطاني حصرا
الجمهورية: ماكرون يحضر مؤتمري دعم الجيش
كوبر وأورتاغوس يعاينان "وقف النار
l'orient le jour: Monopole des armes : ce qui a vraiment été décidé lors du dernier Conseil des ministres
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: تضامناً مع الفلسطينيين... عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل
الأنباء الكويتية: تنويه بدور بري في تنفيس الاحتقان الداخلي
مصادر لـ «الأنباء»: كوبر شدد على ضرورة التهدئة قاصداً إسرائيل