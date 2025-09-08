البناء: التفكيك الكامل لسلاح حزب الله... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نقلت صحيفة العدو يديعوت أحرونوت أنّ «جيش العدو الإسرائيليّ يعتقد أنّ حزب الله ما زال يحتفظ بعشرات الصواريخ الدقيقة وآلاف الصواريخ التقليديّة وكميات كبيرة من الطائرات المسيّرة، بعضها من تصنيع ذاتيّ، رغم أن خط التزويد بالأسلحة انقطع مع سقوط نظام بشار الأسد في سورية. وهذه القدرات كافية لتهديد أمن «إسرائيل»».



ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ عسكريّ كبير قوله إنّ «الحزب يسعى بكل قوته إلى إعادة بناء منظومته العسكريّة، خصوصًا في الجنوب والبقاع، وأنّ الجيش الإسرائيليّ يلاحقه ويسعى إلى تعطيل نشاطاته عبر عمليات القصف والاغتيالات الدقيقة». وأضاف: «الجيش اللّبنانيّ يحاول، لكن محاولاته منقوصة؛ أوّلًا لأن الحزب مصمّم على استعادة قوته ومثابر على ذلك. وثانيًا لأن السلطة اللبنانيّة تسير بحذر وخوف. وثالثًا لأن الجيش لم يتخلص بعد من عناصر نفوذ للحزب في صفوفه».



ووفق مصدرٍ إسرائيليّ آخر، «تطالب تلّ أبيب الإدارة الأميركيّة بدعم خططها لتحطيم حزب الله عسكريًّا»، فيما «تدعو واشنطن «إسرائيل» إلى تخفيف عملياتها العسكريّة الّتي تُضعف الحكومة اللّبنانيّة ومساعيها لإعادة البناء». وبحسب المصدر نفسه، «ترد «إسرائيل» بأنّه لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون إضعاف حزب الله».



وأشار المصدر إلى أنّ «المبعوث الأميركيّ توم برّاك، قدّم إلى القيادة اللّبنانيّة اقتراحًا يتضمن مطالب اعتمدتها الحكومة رسميًا في اجتماعات 5 و7 أغسطس (آب) الماضي، غير أنّ القيادة والجيش اللبنانيين بصيغتهما الحالية غير قادرين على تنفيذها، إذ تنصّ على التفكيك الكامل لسلاح حزب الله حتى نهاية 2025». ويقترح الطرح «مسارًا تدريجيًا يراعي القيود اللبنانية ضمن جدول زمني واقعي لنزع سلاح الحزب».