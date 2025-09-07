living cost indicators
تغيير رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار...!

7
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت معلومات قناة الـ mtv إلى أن "لبنان تبلّغ تغيير رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال ليني بعد أسبوعين بجنرال أميركي آخر".

 

وقالت المعلومات نفسها إن "قائد القيادة الوسطى بدأ مهامه في ٥ آب وزيارته الى لبنان تأتي ضمن جولة على الدول حيث الوجود الاميركي وزيارته الى لبنان كانت سبقتها أخرى الى اسرائيل، كما بات ليلته أمس في قبرص حيث عقد اجتماعات ثم عاد الى بيروت اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وسيكون له جولة على طول الحدود الجنوبية". 

 

وأضاف مصدر سياسي لـmtv: "لبنان الرسمي يرتقب أي خطوة من إسرائيل كضرورة لاستكمال المرحلة الأولى من خطة الجيش وقائد centcom أبلغ المعنيين العمل مع المستويين العسكري والسياسي على استمرار دعم الجيش". 

 

وأكد المصدر نفسه أن "وجهة أورتاغوس هي الناقورة مباشرةً بعد المطار واتفاق على تفعيل دور الـmechanism لمراقبة الخروقات والتحرك بعد فترة من البطء". 

{{article.title}}
