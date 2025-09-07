"اتجار بالأسلحة وإطلاق النار"... توقيفات جديدة!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبطية منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، وأوقفت المواطنين (ا.ق.) و(ق.ح.) و(ع.ح.)، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الصفير – بعبدا المواطن (ح.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تصريف عملة مزورة، أعمال نصب واحتيال، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.