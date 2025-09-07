اليكم طقس الايام المقبلة...!

A + A -

طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبياً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا، حتى مساء الثلثاء حيث يستقر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين ١16 و32 درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحياناً، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية.

– الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.

– الثلثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح أحياناً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.