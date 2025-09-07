الأنباء الكويتية: إذا كان معجم اللغة العربية واسعا... فهو أمن مساحات تلاق بين مكونات السلطة... التفاصيل

living cost indicators
الأنباء الكويتية: إذا كان معجم اللغة العربية واسعا... فهو أمن مساحات تلاق بين مكونات السلطة...

الأنباء الكويتية: نجحت السلطة السياسية في الإيفاء بالتزاماتها الخارجية لجهة حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية اللبنانية الشرعية، وتفادت في الوقت عينه الدخول في مواجهة داخلية مع الطرف المعني «حزب الله» المدعوم من شريكته في «الثنائي الشيعي» حركة «أمل».

 

كما نجحت أيضا في تكريس استمرارية المؤسسات بحماية الحكومة من الاهتزاز، والتأكيد على المضي في عملها مؤسسة وطنية تعمل في سبيل الخدمة العامة، مع تكريس حق الاختلاف والاعتراض والانسحاب من الجلسات من ضمن اللعبة السياسية، ومن دون إسقاط الحكومة وتعريض الاستقرار السياسي والثقة الدولية والعربية بلبنان للاهتزاز.

 

وإذا كان معجم اللغة العربية واسعا وزاخرا بمفرداته، فهو أمن مساحات تلاق بين مكونات السلطة في البلاد، بنيل كل منهم ما يريده عبر المعجم، من دون الإخلال بالتزامات الدولة اللبنانية مع المجتمع الدولي.

{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025.
