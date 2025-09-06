living cost indicators
عرس جماعي في بكركي!

6
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  زواج ١٥ ثنائيا على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي " كابيلا القيامة"، ضمن العرس الجماعي السنوي الذي تنظمه لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية في الرابطة المارونية.

وعاون البطريرك المطارنة: حنا علوان، الياس سليمان، بولس الصياح، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو  وأمين عام الرابطة المحامي بول يوسف كنعان، وأعضاء المجلس التنفيذي، كما حضر ايضا النائب ميشال معوض، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، وأهل وأقارب العرسان.

وخلال الاحتفال بسر الزواج المقدس، كانت للبطريرك وصية للعرسان الجدد وبركة أبوية مفعمة بالتشجيع والرجاء، وقال لهم في عظته: "يسعدني أن نبارك أكاليلكم مع أحبائكم والرابطة المارونية العزيزة والسادة المطارنة والآباء وكل من تعب في تحضير هذا العرس المهيب الذي يشبه عرس قانا الجليل وفيه كل المعنى لزواجكم الليلة، لأنه كما في عرس قانا كذلك اليوم، كل شيء تحت النظر أمام الجميع كما كان كل الحاضرين في عرس قانا شهود على أولى آيات الرب يسوع، هذا ما  يجري الآن أمام أعين الجميع (أعجوبة الحب) وهم شهود مع أشابينكم على فرحكم وخمرتكم اللذيذة، فالرب حاضر بذاته كما في قانا لتحويل أجاجين حبكم لخمرة مقدسة، والأجاجين هي أنتم اليوم وقد تهيأتم لهذا اليوم الكبير لإستقبال بركة الرب وتثبيت حبكم للأبد متحدين كل العثرات والعقبات، فالعريس هو كل يوم خمرة جديدة في كأس زوجته، وكذلك العروس في كأس زوجها".

واضاف: "نتذكر معكم أن المسيح في يوم عرسه، ليلة خميس الأسرار، حول الخمر إلى دمه الحي علامة للتضحية كفضيلة ملازمة للحب كي ينمو ويكبر ويغدو أبدي بواسطة سر الزواج المقدس، فليبارك الرب هذا الحب لحياة لائقة مقدسة وعائلة جديدة تمجد اسمه القدوس".

وختم غبطته بالمباركة القلبية للعرسان، ومن رافقهم وللرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو ومجلسها التنفيذي الموقر.

وفي ختام العرس التقطت الصور التذكارية مع صاحب الغبطة، وجرى التوقيع على السجل المقدس في الصرح البطريركي في بكركي.

{{article.title}}
