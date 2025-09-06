رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026

A + A -

استهل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جولة في الشمال بزيارة مطار القليعات، برفقة وفد من الهيئات الاقتصادية في الشمال برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وبمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، ورئيس بلدية القليعات عبد الرزاق خشفة، ورئيس بلدية تل حياة خضر الخالد، إضافة إلى حشد من الفاعليات.

وأعلن من على مدرج المطار أنّ "تلزيم الأعمال في المطار سيبدأ مع مطلع العام 2026، مشيرًا إلى أنّ "منذ بداية العهد هناك إصرار لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تشغيل وتفعيل المطار نظراً لأهميته للشمال واقتصاد لبنان ككل".

وختم: "زيارتي اليوم جاءت بمبادرة ودعوة مشكورة من الهيئات الاقتصادية. لقد زرت المطار مرات عدّة، وفي كل مرة تتعزز قناعتي بأهمية هذا المرفق وضرورة تشغيله ليخدم الشمال ولبنان".